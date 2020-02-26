Гомельский регион будет развивать сотрудничество с Чуйской областью Кыргызстана

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский облисполком и Аппарат полномочного представителя правительства Кыргызстана в Чуйской области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко.

Чуйская область - столичный регион Кыргызстана. По словам собеседника, подписание документа для сторон стало знаковым событием. Для Гомельской области это первое соглашение межрегионального характера с территориальным субъектом Кыргызстана, но в целом - 70-е межрегиональное.

"Кыргызстан - государство Евразийского экономического союза. Это перспективная площадка для продвижения наших товаров в страны, граничащие с Кыргызстаном", - пояснил Андрей Конюшко. К тому же взаимовыгодное сотрудничество с Чуйской областью позволит белорусскому региону сделать еще один шаг к диверсификации поставок.

Документ подписали на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Минске. Сейчас стороны разрабатывают дорожную карту реализации соглашения.

Заместитель председателя облисполкома обратил внимание: до заключения соглашения Гомельский регион уже наладил определенные контакты с Кыргызстаном. Товарооборот в 2019 году превысил $10,5 млн. При этом экспорт сложился на уровне $8,5 млн. Свои товары поставляли 26 предприятий области, в том числе ОАО "Гомсельмаш", ИПУП "Мультипак", ОАО "Мозырьсоль", производители дверей, обоев. Началось продвижение на кыргызский рынок продукции Туровского молочного комбината, в частности, мягких сыров.

"Нашим партнерам интересны многие направления взаимодействия, в том числе создание совместных предприятий и сборочных производств. При этом нужно четко проанализировать экономическую целесообразность, перспективу выхода на третьи рынки. Интересно им и сухое молоко, и продукты промышленного сектора. Мы готовы продвигать изделия наших кондитерских фабрик ",- отметил собеседник.

После подписания соглашения гомельская сторона передала партнерам приглашение поучаствовать в экономическом форуме, который пройдет в областном центре в мае, а также международной выставке-ярмарке "Весна в Гомеле". "Плотные контакты завязались, теперь будем работать, чтобы намерения имели должный эффект в экономической, гуманитарной и других сферах", - резюмировал Андрей Конюшко.-0-