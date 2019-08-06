6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский регион намерен развивать сотрудничество с Житомирской областью Украины по различным направлениям, сообщила сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о сотрудничестве Гомельский облисполком планирует подписать с Житомирской областной государственной администрацией на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в октябре. "Проект соглашения направлен украинской стороне, рассчитываем, что к форуму выйдем на подписание", - добавила начальник управления.

Алевтина Саранчук пояснила, что в целом Гомельская область в I полугодии 2019 года нарастила экспорт товаров на 12,5%. Такие положительные тенденции связаны с кропотливой работой и внешнеэкономических служб предприятий-экспортеров области. Регион выполняет поставленную правительством задачу по экспорту 30% товаров в страны ЕС, 30% - в ЕАЭС, 30% - в другие страны. Так, в Европу гомельские предприятия отправляют 36% товаров, в ЕАЭС - около трети.

Немаловажным инструментом работы на внешних рынках Алевтина Саранчук назвала расширение и укрепление межрегиональных связей. Так, на прошедшем в Санкт-Петербурге Форуме регионов Беларуси и России Гомельская область не только представила свой промышленный, экономический потенциал, но и заключила соглашение с Самарской губернской думой, подписала контракты на $93 млн.

Развивает сотрудничество регион с Ферганской, Хорезмской и Навоийской областями Узбекистана. Подписи под документами стороны поставили во время прошедшего в июле форума. "Этому предшествовала интенсивная работа. В течение года мы обменивались взаимными визитами. Например, летом во время посещения гомельской делегацией Навоийской области получили предложения по поставкам сырья, нашли точки соприкосновения по поставкам продукции в Узбекистан. Этот рынок интересен, в стране происходят экономические преобразования. Мы также думаем о промышленной кооперации на территории Узбекистана", - подчеркнула Алевтина Саранчук.

Накануне форума делегация Хорезмской области посетила Гомельский регион, были озвучены интересные предложения. Например, "Гомсельмаш" заключил соглашение о сотрудничестве с "Ургенчкорммашем". С ответным визитом в Рогачевском и Жлобинском районах побывали представители Навоийской области. В ближайшее время инвестиционное сотрудничество гомельские предприятия обсудят с партнерами из Узбекистана на I Международном инвестиционном форуме в Фергане.

При подготовке к Форуму регионов Беларуси и Узбекистана гомельские предприятия заключили с партнерами контракты на $1,3 млн. "Сумма не самая большая, и перспектива развития взаимоотношений в экономическом плане очевидна", - подчеркнула представитель комитета экономики.

Еще один важный партнер региона - Китай. В этом году Гомельская область ориентирована на поставки товаров в эту страну в размере не менее $18 млн. По последним данным таможенной статистики, с начала года область уже продала товаров в КНР на сумму около $8 млн. В основном поставляются молочные товары, продукция лесопереработки. В настоящее время направлены документы двух гомельских предприятий на аккредитацию для поставок мясной продукции на китайский рынок.-0-