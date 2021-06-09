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09 июня 2021, 18:32

Гомельский студотряд "Орлята" отправился трудиться к Черному морю

Фото gp.by
Фото gp.by

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бойцы студенческого отряда "Орлята" имени И.И.Щеглова проведут трудовое лето - 2021 в Краснодарском крае, передает корреспондент БЕЛТА.

Студенческий сервисный отряд, сформированный на базе ГГУ имени Ф.Скорины, будет трудиться во всероссийском детском центре "Орленок".

В отряд вошли 18 бойцов. Это парни и девушки, отлично проявившие себя в учебе и активно участвовавшие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях БРСМ. Студенты досрочно сдали сессию, изучили основы охраны труда и трудового права. Перед выездом ребята прошли ПЦР-тесты.

У каждого из молодых людей большие планы на это лето. Работу на берегу Черного моря многие считают бонусом за активность в учебных семестрах.

Командир отряда Елизавета Какора - студентка факультета психологии и педагогики - едет в "Орленок" во второй раз. Правда, в качестве командира впервые. Девушка призналась: эмоции переполняют. Она находится в предвкушении чего-то яркого. "Благодарна за доверие молодежному союзу. Очень большая ответственность - быть командиром. Постараюсь не подвести, буду очень серьезно подходить ко всем задачам", - призналась она. В первый раз ездила на первом курсе. Тогда получила массу впечатлений, познакомилась с интересными людьми. В свободное от работы время успела посетить много городов, насладиться морем и надолго зарядиться позитивом.

Шквал эмоций и на перроне у вагона пассажирского поезда Минск - Адлер. К примеру, Анну Шевцову провожают мама и парень Глеб. Студентка успевает уделить время обоим: легкий поцелуй на прощание с парнем и нежные объятия с мамой.

Комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Юлия Грищенко отметила, что ежегодно территориальные штабы студенческих отрядов Гомельской области помогают ребятам найти работу по душе, в том числе за пределами Беларуси. "Наши студенты хорошо зарекомендовали себя в работе, поэтому руководство "Орленка" всегда с радостью приглашает их", - подчеркнула она.

Этим летом трудовая вахта в "Орленке" продлится до конца августа. За три месяца работой здесь обеспечат еще около 30 человек.

В прошлом году отработало 229 студенческих отрядов Гомельской области, в состав которых вошли 2884 человека. В 2021 году этот показатель планируется увеличить.-0-

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