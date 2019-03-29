Гомельский университет и Пекинский технологический институт будут развивать научное сотрудничество

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины и Пекинский технологический институт заключили сегодня соглашение о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе гомельского вуза. Подписи под документом поставили ректор Гомельского госуниверситета Сергей Хахомов и проректор Пекинского института, почетный доктор ГГУ имени Ф.Скорины Ван Сяофэн.

Как рассказали в вузе, в документе обозначено более 10 позиций, по которым будет вестись взаимодействие. Особое внимание стороны уделят расширению научного сотрудничества. В качестве приоритетных рассматриваются такие направления, как метаматериалы, вакуумные методы формирования покрытий различного функционального назначения, золь-гель и нанотехнологии, микроэлектроника.

"Ученые Гомельского госуниверситета получат возможность проводить исследования на базе лабораторий Пекинского института, повышать экономическую эффективность своих разработок, продвигать их на рынок КНР. Кроме того, стороны заинтересованы в совместных научно-технических проектах и создании высокотехнологичных производств, взаимном обмене результатами исследований, инновационными наработками", - пояснили в пресс-службе. Планируется, что совместные разработки партнеры представят также на масштабных площадках, в том числе в индустриальном парке "Великий камень".

Документом предусмотрен и академический обмен студентами и аспирантами, организация двусторонних стажировок руководящих работников и специалистов, повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников на базе обоих учреждений образования, участие в летних школах. В перспективе планируется разработка программ получения двойных дипломов для бакалавров, обсуждается возможность создания совместных аспирантуры и научной лаборатории. Кроме того, соглашение предполагает участие представителей обоих вузов в редакционных коллегиях издающихся в них научных журналов.

В пресс-службе подчеркнули, что Китай является перспективным партнером в области научного взаимодействия, с этой страной у гомельского университета на протяжении более чем 25 лет складываются дружеские отношения. Между вузами и научными центрами Китая и ГГУ имени Ф.Скорины подписано более 20 договоров о сотрудничестве. Налажено тесное и продуктивное взаимодействие с Нанкинским университетом науки и технологии, Шанхайским профессиональным институтом индустрии, коммерции и иностранных языков, Сюйчжоуским технологическим институтом, педагогическим университетом Цзянсу и др. С 1992 года в ГГУ имени Ф.Скорины образование получили более 400 граждан КНР. В настоящее время в вузе обучаются около 30 китайских граждан. Кроме того, китайский язык в Гомельском госуниверситете изучают более 100 слушателей.-0-