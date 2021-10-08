Гомельский завод литья и нормалей предложит вакансии на дне предприятия 11 октября

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" предложит соискателям вакансии на дне предприятия 11 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
На предприятии открыты вакансии земледела, выбивальщика отливок, токаря, электросварщика, маляра, шлифовщика, сверловщика, термиста, фрезеровщика, резьбонарезчика, наладчика станков, прессовщика и др.
Организаторы приглашают всех желающих на встречу с представителями кадровой службы ОАО "Гомельский завод литья и нормалей". Узнать подробности можно будет на месте: ул. Могилевская, 16 кабинет 10. Время встречи с 10.00 до 12.00.
Общегородское мероприятие "День предприятия" для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, - дополнительная возможность для граждан найти подходящую работу.-0-