Гомельское отделение БелТПП передало больницам приборы для обработки поверхностей и помещений

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. БелТПП присоединилась к акции #СпасибоДоктор в поддержку медицинских учреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Фото Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты

БелТПП приняла решение о поддержке медицинских учреждений, работающих в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. Так, Гомельское отделение БелТПП передало трем медучреждениям - областному клиническому кардиологическому центру, областному кожно-венерологическому диспансеру, Гомельской центральной городской поликлинике - электрогенератор холодного тумана и бактерицидные облучатели.

"Мы глубоко признательны медицинским работникам за их труд", - отметили в Гомельском отделении БелТПП.-0-