Гомельское предприятие "Милкавита" нарастило экспорт в Китай в 7 раз

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Милкавита" в январе-июле этого года нарастило экспорт в Китай в семь раз по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила журналистам начальник отдела продаж предприятия Марина Аскерко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала этого года ОАО "Милкавита" отгрузило продукции более чем на $1,7 млн, что в семь раз больше, чем за семь месяцев прошлого года", - сказала Марина Аскерко. Ежемесячно предприятие поставляет в КНР около 500 т продукции - сухих молочных продуктов и жидких с длительным сроком хранения. Основной объем в экспорте в Китай занимает сухая сыворотка - около 80%.

По словам начальника отдела, предприятие работает с различными провинциями Китая. Вопросы расширения рынков сбыта обсуждают представители компании и на различных международных выставках.

Среди преимуществ рынка Китая для гомельского предприятия Марина Аскерко назвала хороший спрос, большие объемы. Вопрос есть с транспортом из-за большого расстояния, однако и он решается: поставки компания осуществляет как через контейнерные поезда, так и морским транспортом через порты Одессы и Клайпеды.

В целом же за год предприятие намерено отгрузить в Китай молочной продукции на $3 млн. Удельный вес экспорта в КНР в общем объеме внешних поставок ОАО за 7 месяцев этого года составил 5,2%.

Сегодня на "Милкавите" прошла встреча представителей Гомельского облисполкома, предприятий-экспортеров региона с директором китайской торгово-инвестиционной компании мясной промышленности "Большой шелковый путь", руководителем белорусского павильона в китайском Чэнду Чжан И. Стороны обсудили перспективы участия гомельских производителей в павильоне, который откроется в ноябре этого года, условия их размещения. Говоря о перспективах участия "Милкавиты" в павильоне, Марина Аскерко отметила, что благодаря такому формату у предприятия появится дополнительная возможность расширить свое присутствие в Чэнду.-0-