Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 мая 2019, Пт
+14°C
Переменная облачность EUR 2.3587
USD 2.1011
RUB 3.224
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии возложения венков Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей
Президент
Совмин установил предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки
Экономика
#Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков
Общество
"9 Мая для нашей семьи святой праздник" В преддверии Дня Победы пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей
Общество
Эстафета огня "Пламя мира" прошла в Вене и Будапеште
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Огонь эстафеты "Пламя мира" сплавится на байдарке по Августовскому каналу
16:15 Регионы
Белтелерадиокомпания 14 мая будет транслировать первый полуфинал "Евровидения-2019"
16:07 Культура
Средняя цена квадратного метра жилья в Минске в апреле практически не изменилась
16:00 Регионы
Потерявшуюся в Минске африканку нашли
15:52 Происшествия
В Жодино за нетрезвое вождение конфискованы два автомобиля
15:48 Происшествия
Запрет на посещение лесов снят в большинстве районов Минской и Гродненской областей
15:38 Регионы
Витебское ГПЛХО реализует 21 проект по модернизации деревообрабатывающих производств
15:32 Регионы
Лисенок Лесик станет главным героем новой программы Белгосцирка
15:27 Культура
Гомельское предприятие приписало изготовление более 150 станков
15:20 Регионы
ФОТОФАКТ: Гигантские деревянные скульптуры прячутся в лесах возле Копенгагена
15:18 Калейдоскоп
МАРТ в I квартале рассмотрел 93 обращения о нарушениях антимонопольного законодательства
15:15 Экономика
Три человека пострадали в аварии в Кобринском районе
15:02 Происшествия
В Кыргызстане на нефтебазе произошел пожар
14:59 В мире
Победителей 13 международных олимпиад будут принимать в вузы Беларуси без экзаменов в 2019 году
14:55 Общество
Предприятия должны быть заинтересованы в подготовке кадров на перспективу - Ковалевич
14:53 Регионы
Грузовик сбил ребенка в Жабинковском районе
14:52 Происшествия
Банк развития подтвердил размещение трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях
14:47 Экономика
II Национальный этап Всемирных детских игр победителей пройдет в Беларуси 16-19 мая
14:38 Общество
Приняты дополнительные меры для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества
14:36 Президент
Французский гандболист Вильям Аккамбре подписал контракт с БГК им. Мешкова
14:22 Спорт
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Жилье в Минске Жилье в Минске
День Победы День Победы
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гомельское предприятие приписало изготовление более 150 станков

Регионы 10.05.2019 | 15:20
Фото из архива
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с УВД облисполкома проверил предприятие по производству станочного оборудования и выявил факт внесения в отчетность за 2018 год заведомо ложных сведений об изготовлении более 150 станков, сообщили БЕЛТА в КГК.

Заместители директора предприятия, которые курировали вопросы экономики и производства, организовали составление ежемесячных липовых отчетов, чтобы была видимость выполнения показателей работы, хотя фактически станки не изготавливались. За фиктивные объемы производства руководители получили надбавки к заработной плате на сумму более Br28 тыс.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. КГК Гомельской области рассматривает вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности.

Также в 2018 году Комитетом госконтроля региона выявлены приписки в аграрном секторе, к ответственности (в том числе уголовной) привлечено более 20 должностных лиц.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Гомель, КГК, предприятие
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3587 BYN 2.353 BYN 2.361 BYN
USD
2.1011 BYN 2.095 BYN 2.102 BYN
RUB
3.224 BYN 3.201 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Воспоминания ветерана
Все видео

Фотоновости

Скульптуры из дуба на тему малой родины создадут для агрогородка под Гродно резчики со всей страны
Все фото

Инфографика

Движение эстафеты "Пламя мира" по Беларуси В каждой области эстафета пробудет 6 дней.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами
Приняты дополнительные меры для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества
Лидеры СНГ поздравили Президента Беларуси с Днем Победы
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кипра
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
Экономика
Фото из архива Совмин установил предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки
МАРТ в I квартале рассмотрел 93 обращения о нарушениях антимонопольного законодательства
Банк развития подтвердил размещение трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях
Происшествия
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии с легковушкой и трактором в Минске
Потерявшуюся в Минске африканку нашли
В Жодино за нетрезвое вождение конфискованы два автомобиля
Общество
Фото из архива Победителей 13 международных олимпиад будут принимать в вузы Беларуси без экзаменов в 2019 году
II Национальный этап Всемирных детских игр победителей пройдет в Беларуси 16-19 мая
Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий - МВД
Спорт
Во время матча "Валенсия" - "Арсенал". Фото официального Twitter-аккаунта УЕФА "Арсенал" и "Челси" вышли в финал футбольной Лиги Европы
Французский гандболист Вильям Аккамбре подписал контракт с БГК им. Мешкова
Белорусская волейболистка Анна Гришкевич продолжит карьеру в Италии
Технологии
Фото из архива В Китае создали виртуальную АЭС для оценки безопасности ядерно-энергетических систем
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
В Шанхае появились автобусы на биодизельном топливе из пищевого масла
Культура
ZENA. Фото из архива ZENA о своей команде, возможностях евровизийной сцены и тинейджерах
Белтелерадиокомпания 14 мая будет транслировать первый полуфинал "Евровидения-2019"
Лисенок Лесик станет главным героем новой программы Белгосцирка
В мире
Фото The Local В ресторане шведского Мальме прогремел мощный взрыв
В Кыргызстане на нефтебазе произошел пожар
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Калейдоскоп
Фото Thomas Dambo ФОТОФАКТ: Гигантские деревянные скульптуры прячутся в лесах возле Копенгагена
Во французскую школу зачислили 15 баранов и овец
Зафиксировано третье за месяц извержение вулкана Ассо в Японии
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В семнадцать мальчишеских лет
Боль нашей земли
Гоблин – "жизнерадостный графоман"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия