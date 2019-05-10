Гомельское предприятие приписало изготовление более 150 станков

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с УВД облисполкома проверил предприятие по производству станочного оборудования и выявил факт внесения в отчетность за 2018 год заведомо ложных сведений об изготовлении более 150 станков, сообщили БЕЛТА в КГК.

Заместители директора предприятия, которые курировали вопросы экономики и производства, организовали составление ежемесячных липовых отчетов, чтобы была видимость выполнения показателей работы, хотя фактически станки не изготавливались. За фиктивные объемы производства руководители получили надбавки к заработной плате на сумму более Br28 тыс.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. КГК Гомельской области рассматривает вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности.

Также в 2018 году Комитетом госконтроля региона выявлены приписки в аграрном секторе, к ответственности (в том числе уголовной) привлечено более 20 должностных лиц.-0-