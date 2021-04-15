Гомельской и Брянской областям стоит усилить кооперационное сотрудничество промпредприятий - Соловей

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельской и Брянской областям необходимо усилить кооперационное сотрудничество промышленных предприятий. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом в российском регионе, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Геннадий Соловей подчеркнул: Брянская область - давний надежный друг и стабильный экономический партнер Гомельской области. В то же время председатель облисполкома признал, что пандемия сказалась на экономических результатах сотрудничества. Так, взаимный товарооборот в 2020-м сократился по сравнению с 2019-м.

"Выскажу общее мнение: полученный результат взаимной торговли не соответствует потенциалу наших областей. Думаю, в первую очередь нам надо усилить кооперационное сотрудничество промышленных предприятий Гомельской и Брянской областей", - сказал Геннадий Соловей.

В качестве хорошего примера производственной кооперации он назвал совместное предприятие с пятнадцатилетней историей - "Брянсксельмаш". Положительный опыт сотрудничества с брянским "Брасово" есть у "Гомельагрокомплекта", который готов укрепить российские сельхозпредприятия поставками качественного оборудования для развития молочно-товарного производства.

"Безусловно, широкие перспективы для двух регионов открываются в строительной отрасли, о чем свидетельствует и состав нашей делегации, куда вошли руководители крупнейших строительных организаций Гомельщины", - подчеркнул председатель облисполкома. Он обратил внимание, что гомельские строители уже активно возводят жилье в Калужской и Курской областях. "Наши ведущие проектные и строительные организации готовы участвовать в реализации программ жилищного строительства, проектировании и возведении объектов социально-культурного назначения любой сложности. В том числе и историко-монументальной направленности", - добавил руководитель области.

Перспективным считает он и взаимодействие по линии здравоохранения. Так, по соглашению о научно-практическом сотрудничестве между Республиканским научно-практическим центром радиационной медицины и экологии человека (Гомель) и Департаментом здравоохранения Брянской области идет обмен опытом в научно-исследовательской и практической деятельности, партнеры организуют совместные совещания и научные форумы.

"Уверен, вариантов для взаимовыгодного сотрудничества намного больше. Мы готовы обсуждать любые предложения, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества, и обеспечить максимальную поддержу всех взаимовыгодных конструктивных идей и проектов", - заключил Геннадий Соловей.

Визит делегации Гомельской области в Брянскую состоялся 14 апреля. О перспективах сотрудничества, совместной реализации проектов речь шла и при посещении предприятий Брянского региона, строительных объектов.-0-