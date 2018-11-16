Гомельскую молодежь приглашают на конкурс стартап-проектов по альтернативной энергетике

16 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Конкурс стартап-проектов по альтернативной энергетике проводится в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого.

На конкурс приглашают молодых людей из вузов, техникумов, колледжей, лицеев и школ. В настоящий момент проходит заочный отборочный этап: все желающие могут сообщить о своей разработке или идее в сфере альтернативной энергетики и подать заявку на участие. Запрос нужно отправить на электронный почтовый ящик kulikludmila@gstu.by по 2 декабря. "Заявки должны поступить в оргкомитет не позднее 23:59 этого дня", - уточнили организаторы.

Как рассказали в университете, важно на этом этапе заинтересовать жюри, приложив документы, поясняющие или иллюстрирующие суть разработки. Для этого достаточно дать краткое описание инновационного проекта (идеи), его мультимедийную презентацию, которая оформляется в произвольной форме удобной для понимания и усвоения информации. Она может быть изложена на любом из официальных языков конкурса - русском, белорусском и английском.

С 3 по 12 декабря жюри будет изучать представленные разработки, а 13 декабря назовет авторов, успешно прошедших заочный этап. Основные критерии для оценки презентаций - инновационность и потенциал идеи, соответствие содержания проекта тематике конкурса, его социальная значимость, реалистичность и эффективность предполагаемых результатов.

Лучшие проекты будут определены в финале, который пройдет с 17 по 22 декабря. Юные стартаперы представят свои презентации и разработки во время очного выступления. Новаторы, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы и ценные подарки. Авторов самых актуальных и сильных проектов порекомендуют для участия в республиканском конкурсе "100 идей для Беларуси". Всем участникам вручат сертификаты.

Конкурс проводится с целью выявления и содействия развитию лучших стартап-проектов в области энергетики, а также повышения эффективности научно-практической деятельности обучающихся. Среди организаторов - энергетический факультет ГГТУ имени П.О. Сухого.-0-