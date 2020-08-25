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25 августа 2020, 15:45

"Гомельстекло" осваивает рынки Венгрии и Румынии

Образцы производимого цветного полированного стекла с покрытием. Фото из архива
Образцы производимого цветного полированного стекла с покрытием. Фото из архива

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельстекло" осваивает рынки Венгрии и Румынии, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Петр Максимчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Гендиректор подчеркнул, что "Гомельстекло" - предприятие экспортно ориентированное. Более 80% продукции идет на внешние рынки. "Основные потребители - близлежащие страны: Украина, Польша, Россия, страны Балтии. Выходим и на новые направления. Например, осваиваем рынки Венгрии, Румынии. По внешнеторговому балансу на предприятии положительное сальдо: экспорт в разы превышает импорт", - отметил он.

"Ситуация, которая складывалась во всем мире в связи с пандемией, к сожалению, коснулась и нас. Но своевременно принятые меры плюс помощь правительства по поддержке бизнеса позволили с достоинством выйти из этой ситуации. На сегодня мы не только вернули часть своих клиентов, но даже увеличили реализацию", - подчеркнул Петр Максимчиков. За время пандемии здесь сохранили и мощности, и коллектив, подготовили запас продукции. "И когда наши сопредельные страны сняли ограничения по карантинным мероприятиям, мы тут же предложили свою продукцию", - добавил он.

Предприятие сегодня загружено полностью. "Самая главная задача сейчас - улучшить качество и максимально нарастить объемы производства", - назвал ориентиры руководитель.

Благодаря проведенной за последние годы модернизации появилась инновационная продукция. Как рассказал начальник участка специального стекла цеха промышленной переработки Геннадий Астапович, на участке функционируют линии по производству ламинированного стекла и стекла с покрытием. "Линия стекла с покрытием - современная линия, освоение производства новых видов продукции на которой завершили в прошлом году. Речь идет о стекле мультифункциональном и солнцезащитном. Плюс с 2016 года здесь производим энергосберегающее стекло. Мы вышли на максимальную производительность, все выпускаемое стекло реализуется. Линии работают в круглосуточном режиме", - рассказал Геннадий Астапович.

По словам генерального директора, продукция промышленной переработки (энергосберегающее, мультифункциональное, солнцезащитное, ламинированное, закаленное стекло) занимает 25% в общем объеме производства, пять лет назад доля была 5%. "ОАО намерено наращивать и углублять переработку стекла. Для этого сейчас прорабатываются бизнес-планы, ищутся источники финансирования. Думаю, в дальнейшем это будет позитивно отражаться на производстве", - поделился планами Петр Максимчиков.

Он также обратил внимание: в настоящее время на предприятии отмечают не только рост продаж, но и увеличение заработной платы. "Если средняя зарплата по апрелю была Br1020, то сейчас она выросла более чем на 10% - до Br1145", - уточнил руководитель ОАО.

На предприятии трудятся почти 2 тыс. человек. "Коллектив сплоченный и профессиональный. У нас нет такой текучести кадров, как, может быть, на других предприятиях. Люди прекрасно понимают, что такое производство стекла. Мы с коллективом ведем диалог постоянно, мониторим ситуацию. К счастью, нас даже не коснулись поползновения, призывы к каким-то забастовкам. И люди говорят: "Мы бы не допустили сами такого". У ОАО "Гомельстекло" есть перспективы. Работники это видят и ценят", - сказал Петр Максимчиков.

Более 15 лет трудится на "Гомельстекле" оператор линии Владимир Пехота. "Предприятие работает стабильно. Стабильность - это и заработная плата, которой я доволен, и мощный коллектив, и грамотное руководство. Заказов хватает, предприятие развивается, это главный фактор для меня", - поделился он.

ОАО "Гомельстекло" образовано в 1994 году на базе Гомельского стекольного завода им.М.В.Ломоносова. Мощность производства - порядка 40 млн кв.м листового стекла в год.-0-

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