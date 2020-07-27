"Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производственных мощностей. Об этом шла речь во время посещения предприятия председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это градообразующее предприятие, здесь работают почти 2 тыс. человек. В 2010 году оно было модернизировано, работает достаточно успешно, сохраняя крепкий коллектив. Есть проекты по модернизации и дальнейшему наращиванию мощностей, завоеванию новых рынков. Сейчас руководство прорабатывает варианты для последующего обновления, и государство подставит плечо в этой ситуации. Для этого есть все необходимые инструменты", - сказал Иван Тертель.

Председатель КГК отметил, что в условиях непростых 1990-х годов, когда решался вопрос о дальнейшей судьбе предприятия, оно было сохранено благодаря решению главы государства. "Сегодня "Гомельстекло" показывает неплохую экономическую эффективность, имеет дальнейшие перспективы. Думаю, это одно из самых перспективных предприятий региона и в целом для страны", - сказал он.

Как уточнили на предприятии, обострившая из-за пандемии короновирусной инфекции ситуация на мировой арене сказалась и на работе завода. Целевые рынки за рубежом оказались закрыты. В свое время руководством ОАО "Гомельстекло" по согласованию с Министерством архитектуры и строительства было принято решение о снижении производительности линий листового стекла под поступающие заказы. Благодаря этому удалось выстоять и сохранить коллектив. С мая ситуация начала выравниваться, ежедневно наращиваются объемы поставок на экспорт.

За время ограниченных отгрузок специалисты проводили мониторинг стекольного рынка, обозначали круг потенциальных партнеров, работали над наполнением портфеля заказов. Сегодня на предприятии готовы оперативно реагировать на возрастающий спрос и существенно наращивать объемы производства. Более 75% продукции "Гомельстекло" отправляется на экспорт. На европейском рынке востребовано многослойное закаленное стекло. Основные партнеры - Украина и Россия.

Во время рабочей поездки в Гомельскую область Иван Тертель ознакомился с производством стекла, изучил рынки сбыта и перспективы развития предприятия, ответил на вопросы коллектива.

Иван Тертель

ОАО "Гомельстекло" образовано в 1994 году на базе Гомельского стекольного завода им. М.В.Ломоносова. Основным направлением производства является выпуск листового термополированного стекла (флоат) большого формата. Бесцветное и прозрачное листовое стекло - необходимый компонент для производства строительных светопрозрачных конструкций, изготовления стекол с покрытием, автомобильного и безопасного стекла, изделий из стекла для мебели и многих других видов специального стекла. На предприятии работают 1,9 тыс. человек.-0-

Фото Сергея Холодилина