"Гомельстекло" увеличило экспортные поставки в январе-сентябре на 9%

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспортных поставок продукции ОАО "Гомельстекло" в январе-сентябре этого года составил 109% к аналогичному периоду 2019-го, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу Алла Беленок.

Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией, предприятие не останавливало производство и смогло сформировать запас продукции, которую предложили в том числе и иностранным партнерам, как только они сняли ограничения по карантинным мероприятиям. "В январе-сентябре объем производства составил почти 25 млн кв.м стекла. На внешние рынки отправили около 22 млн кв.м, темп роста к 9 месяцам прошлого года - 109%", - отметила заместитель гендиректора. В денежном выражении этот показатель еще не достиг прошлогоднего уровня, так как цены на стекло на мировом рынке в этом году ниже, чем в 2019-м.

В структуре экспорта более трети приходится на Украину, порядка четверти продукции отгружено в Россию, еще 20% - в Польшу, страны Балтии.

Заместитель генерального директора по производству Владимир Воронов добавил, что в планах предприятия - освоение новых рынков. Например, в этом году первые партии гомельских стекловаров отправлены в Венгрию и Румынию. "Где будет лучшая цена, туда будем и продавать. Будем наращивать объемы производства. Ориентир на следующий год - 40 млн кв.м стекла. Спрос на продукцию есть. Самые востребованные позиции - полированное стекло и стекло с покрытием", - подчеркнул Владимир Воронов.

Ведут на предприятии работу и по снижению затрат в разных направлениях. "Основное - снижение цен на сырье. Работаем с поставщиками. По некоторым сырьевым ингредиентам уже удалось снизить цену от 8% до 20%. Эта тема очень важна, особенно с учетом снижения цен на стекло в мире", - обратила внимание Алла Беленок.

Сегодня "Гомельстекло" работает в штатном режиме, на некоторых участках - круглосуточно. "Несмотря на определенные сложности, вызванные эпидемиологической ситуацией в мире, нам удалось сохранить уровень заработной платы, все социальные выплаты, соцпакет в полном объеме", - сказала заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу.

ОАО "Гомельстекло" образовано в 1994 году на базе Гомельского стекольного завода имени М.В.Ломоносова. Это оснащенное по последнему слову техники предприятие с высококвалифицированным персоналом. Общая численность работников - 1860 человек.-0-