"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок магистрали Мозырь - Брест

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты "Гомельтранснефть Дружбы" провели ремонт на магистральном нефтепроводе Мозырь - Брест с 10 по 12 марта, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Ремонт проводился на 369-м км нефтепровода Мозырь - Брест DN700. "За время плановой остановки перекачки персонал НПС "Кобрин" и НПС "Пинск" провел работы по освобождению от нефти и замене дефектной секции магистрального нефтепровода. Проверку сварных соединений методами неразрушающего контроля осуществили специалисты подрядной организации и ЦБПО", - уточнили на предприятии.

Работа на нефтепроводе шла круглосуточно, что позволило завершить ремонт в установленные сроки. Транспортировка углеводородного сырья продолжается в штатном режиме.-0-