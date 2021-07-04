"Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха

4 июля, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи в безвозмездное пользование базы отдыха "Суя" (имущество ОАО "Гомельтранснефть Дружба") Спасо-Евфросиниевскому ставропигиальному женскому монастырю в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко и настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря игуменья Евдокия.

В Новополоцке есть филиал "Гомельтранснефть Дружбы", который владел базой отдыха. "Но сегодня она не востребована, поэтому монастырь попросил у руководства концерна "Белнефтехим", предприятия, чтобы им передали объект. Монастырь в Полоцке крупный, он расширяется, здесь самое большое количество сестер - их больше 100. Самое важное, что здесь не только молятся Богу, но и проводится духовно-просветительская работа, сюда приходят молодежь, дети. База отдыха будет еще одним центром для духовно-нравственного воспитания молодого поколения", - отметила Наталья Кочанова.

Она также напомнила, что передача базы отдыха оправдана, между государственными учреждениями и православной церковью выстроена серьезная работа по работе с молодежью. Совсем недавно Александр Лукашенко проводил совещание в Жировичском монастыре по вопросу поддержки Белорусской православной церкви.

"Кроме того, Полоцк - это история, наши корни, откуда начиналось просвещение, сейчас проводится реконструкция Спасо-Преображенского храма. База отдыха будет не только во благо сестер и монастыря, но и всего региона", - добавила председатель Совета Республики.

Настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря игуменья Евдокия поблагодарила гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олега Борисенко за передачу в безвозмездное пользование объекта. "Это великий дар для нашей обители. Городские монастыри нуждаются в таких местах, оно будет еще одним центром молитвы, прославления Господа", - сказала она.

База отдыха расположена на берегу озера Суя в хвойном лесу в 30 км от Новополоцка. Теперь этим объектом владеет Белорусская православная церковь.-0-

Фото Александра Хитрова