"Гомельтранснефть Дружба" приступила к подключению насосной станции №4 ЛПДС "Мозырь"

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 12-14 февраля проведен первый этап подключения насосной станции №4 (НС-4) к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Работы предусмотрены проектом реконструкции комплекса сооружений насосной станции №4 ЛПДС "Мозырь".

"В период плановой остановки перекачки нефти специалисты ЛПДС "Мозырь" и НПС "Туров" совместно с представителями подрядной организации ЗАО "Белстройнефтегаз" подключили технологические трубопроводы НС-4 к замененному участку трубопровода от выкида НС-3 к скребку №3", - отметили на предприятии.

Выполненные работы необходимы для повышения надежности и эффективности транспортировки российской нефти по нефтепроводу Мозырь - Броды-2 в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.-0-