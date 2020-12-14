"Гомельтранснефть Дружба" провела плановый ремонт объектов на магистрали Мозырь - Брест

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала объекты магистрального нефтепровода Мозырь - Брест за время плановой остановки перекачки сырья 7-14 декабря, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Специалисты устранили дефекты на магистральных нефтепроводах Мозырь - Брест DN600, DN700, DN800. "На НПС "Пинск" специалисты заменили участок трубопровода от задвижки №216 до задвижки №217 камеры регулирования давления насосной станции №2. Отремонтированы задвижки №625 НС-4/1 ЛПДС "Мозырь" и №201 НПС "Кобрин", - уточнили на предприятии.
На нефтеперекачивающих станциях участка провели текущее обслуживание систем электроснабжения, проверена работа средств автоматики и системы пенного пожаротушения.
Работы велись круглосуточно в течение 170 часов, все выполнено в установленные сроки.-0-