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18 февраля 2021, 18:55

"Гомельтранснефть Дружба" устранила дефекты на трубопроводах НПС "Пинск"

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило второй этап работ по устранению дефектов на технологических трубопроводах нефтеперекачивающей станции "Пинск", выявленных при диагностике, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Первый этап включал замену участка трубопровода от задвижки №216 до задвижки №217 камеры регулирования давления №2 на насосной станции №2 НПС "Пинск".

Работы на втором этапе проводились с 9 по 12 февраля. Специалисты механо-технологической и аварийно-восстановительной служб филиала заменили участок трубопровода от заслонки до задвижки №218 камеры регулирования давления №2 НС-2.

Как уточнили на предприятии, на данный момент устранены все дефекты на трубопроводах НПС "Пинск", выявленные участком технической диагностики и неразрушающего контроля филиала "ЦБПО". Они готовы для дальнейшей безопасной эксплуатации.-0-

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