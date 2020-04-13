"Гомельтранснефть Дружба" устранило дефекты на магистралях Унеча-Мозырь и Мозырь-Брест

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" устранило дефекты на магистральных нефтепроводах Унеча - Мозырь и Мозырь - Брест, выполнило реконструкцию технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций "Гомель", "Туров" и "Кобрин", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Плановые работы на станционной и линейной части магистралей провели специалисты общества. "Дефекты на линейной части МН Унеча - Мозырь и Мозырь - Брест устранили с помощью металлических и композитных муфт во время плановой остановки перекачки с 7 по 10 апреля", - рассказали в "Гомельтранснефть Дружбе".

На НПС "Туров" заменены дренажные трубопроводы системы сглаживания волн давления НС-2. Завершен капитальный ремонт трубопроводов на узле пропуска очистных и диагностических устройств на НПС "Кобрин". "На НПС "Гомель" готовятся к замене технологического трубопровода насосной станции №2 от КРД-2 до задвижки №241", - отметили в ОАО.

Как уточнили на предприятии, это было предусмотрено утвержденными графиками работ на 2020 год по повышению надежности магистральных нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба".-0-