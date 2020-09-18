"Гомельтранснефть Дружба" заменила участок нефтепровода "Мозырь - Брест"

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменили участок магистрального нефтепровода "Мозырь - Брест" на 257-м км, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Замену участка МН "Мозырь - Брест" (DN700) начали 14 сентября, завершили 18-го. Старый трубопровод демонтирован, протяженность обновленного участка - 90 м.

Для замены нефтепровода потребовалась откачка 1,2 тыс. кубометров нефти. После заполнения нового участка углеводородным сырьем технологическая схема восстановлена, магистраль работает в штатном режиме, уточнили на предприятии.-0-