"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт на перекачивающих станциях "Кобрин" и "Туров"

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт, начатый 3 февраля в ходе реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций "Кобрин" и "Туров", сообщили БЕЛТА на предприятии.

На НПС "Кобрин" завершен ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. На НПС "Туров" заменен участок нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройник перед задвижкой №1А. "Новый участок нефтепровода подключен, заполнен нефтью и введен в эксплуатацию", - сказали на предприятии.

Ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики, продолжается.

Как сообщалось, в течение 2019 года было обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Диагностику согласно заключенному договору проводила международная компания "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис". Результаты проделанной работы были отражены в отчете с рекомендациями по ремонту дефектов. В соответствии с ними ОАО "Гомельтранснефть Дружба" разработало план-график их устранения.-0-