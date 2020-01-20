"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт участков нефтепровода Мозырь-Брест-3

Во время ремонта. Фото из архива

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт участков магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Как сообщалось, на 17-м и 30-м км магистрального нефтепровода по результатам внутритрубной диагностики было выявлено скопление дефектов. Во время ремонта специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменили две секции трубопровода.

РЕПОРТАЖ: Как обновляют нефтяные артерии в Гомельской области Корреспонденты БЕЛТА увидели, как обновляют "русло" нефтяного транзита, и узнали, на каких участках нефтепровода во время ремонтной операции будут установлены "трансплантаты" в этом году.

"При дополнительном диагностическом контроле выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Дефекты представляли собой производственный брак - трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла. Их устранили при помощи установки муфт", - рассказали в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Работы велись круглосуточно и завершились в намеченные сроки. На этот период производительность цепочки по транспортировке нефти была снижена до оговоренных с партнерами объемов.

Как уточнили на предприятии, в настоящее время транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.-0-