"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт участков нефтепровода Мозырь-Брест-3

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт участков магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Как сообщалось, на 17-м и 30-м км магистрального нефтепровода по результатам внутритрубной диагностики было выявлено скопление дефектов. Во время ремонта специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменили две секции трубопровода.
"При дополнительном диагностическом контроле выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Дефекты представляли собой производственный брак - трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла. Их устранили при помощи установки муфт", - рассказали в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
Работы велись круглосуточно и завершились в намеченные сроки. На этот период производительность цепочки по транспортировке нефти была снижена до оговоренных с партнерами объемов.
Как уточнили на предприятии, в настоящее время транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.-0-