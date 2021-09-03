"Гомсельмаш" и мадагаскарская компания подписали дилерский договор

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" и мадагаскарская компания Bemaco подписали дилерский договор. Такая информация размещена на сайте гомельского предприятия, сообщает БЕЛТА.

Делегация Мадагаскара, в состав которой вошли генеральный директор Bemaco Солофо Лала Риана Нантенаина и директор компании Mahsoa Расолонжатово Хоноре, посетила ОАО. "Основной целью визита стало подписание дилерского договора между компанией "Гомсельмаш" и компанией Bemaco. Теперь Bemaco будет представлять интересы "Гомсельмаша" на территории Мадагаскара и реализовывать местным фермерам белорусские комбайны", - отметили на предприятии.

По словам специалистов, мадагаскарские фермеры проявляют интерес к маломощной компактной зерноуборочной технике GOMSELMASH, которая подходит под небольшие посевные площади.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-