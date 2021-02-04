"Гомсельмаш" и Минсельхоз Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" и Министерство сельского хозяйства Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Гомсельмаш" провел с представителями Министерства сельского хозяйства Тульской области 3 февраля видеоконференцию. Во время нее генеральный директор предприятия Александр Новиков и министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на поддержку и развитие сельского хозяйства в Тульской области. "Благодаря достигнутым договоренностям для аграриев Тульской области приобретение сельхозтехники "Гомсельмаша" станет более комфортным", - уточнили в холдинге.

В настоящее время в этом российском регионе уже работают порядка 100 машин "Гомсельмаша", добавили в пресс-службе предприятия.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Комбайны предприятия работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-