"Гомсельмаш" и "Росагролизинг" заключили соглашение об увеличении объемов продаж

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15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" и АО "Росагролизинг" заключили соглашение об увеличении объемов продаж, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков и директор ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" Андрей Кузнецов посетили АО "Росагролизинг". На встрече с руководством "Росагролизинга" было подписано соглашение о сотрудничестве.
"Согласно документу планируется увеличение объемов продаж. Предполагается также сокращение сроков поставки техники для клиентов "Росагролизинга" и проведение совместных маркетинговых мероприятий", - уточнили в "Гомсельмаше".
Стороны также обсудили итоги работы за текущий период и определили вектор развития на 2022 год.-0-