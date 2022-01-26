"Гомсельмаш" наращивает присутствие продукции на зарубежных рынках

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Техника "Гомсельмаш" наращивает присутствие в регионах России и Казахстане и других рынках. Об этом шла речь на дилерской конференции в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ООО "Тимер" Руслан Кантемиров отметил, что компания, изначально специализировавшаяся на территории Поволжья, расширила присутствие в Республике Татарстан. "Очень серьезный рост происходит и сейчас. Мы в прошлом году продали более 70 комбайнов. Востребована большая линейка кормозаготовительной техники. Комбайны "Гомсельмаша" выросли в качестве: они стали максимально надежными. Это отмечают и наши сельхозпроизводители. Мы довольны и делаем все, чтобы присутствие гомельских комбайнов на нашем рынке увеличивалось с каждым годом", - подчеркнул он. Руководитель ООО "Тимер" обозначил, что бренд техники "Гомсельмаш" широко известен и стал именем нарицательным.

Дилеры других регионов также отметили растущий интерес аграриев к технике белорусского производителя. Директор ООО "Торговый дом "Подшипникмаш-Самара" Василий Куприн напомнил, что компания работает с "Гомсельмашем" и "Брянсксельмашем" с 2009 года. "В Самаре работает более полутысячи комбайнов. Крупные агрохолдинги региона делают выбор в соответствии с параметрами цена - качество. А "Гомсельмаш" в этом плане имеет оптимальное соотношение. Отзывы клиентов свидетельствуют, что это простая, надежная, доступная и самое важное - комфортная для механизаторов техника. Все, что необходимо, в этих машинах есть", - рассказал он.

По оценке дилера, ценны также связь и отклики производителя на потребности аграриев. "Гомсельмаш" выпускает инновации, ориентированные на профиль нашего потребителя. Мы приезжаем с делегациями прямо на завод, и руководители хозяйств, главные инженеры конкретизируют необходимые конструктивные элементы. Завод это слышит, четко реагирует на просьбы. Сегодня гомельские машины отвечают всем требованиям агропроизводителя. В Самаре красные машины "Гомсельмаша" работают иногда даже зимой", - дополнил Василий Куприн.

Коммерческий директор "АгромашХолдинг KZ" Николай Пархоменко также отметил продуктивное сотрудничество. "Ежегодный объем производства и реализации техники совместного производства с "Гомсельмашем" достигает 400 зерноуборочных комбайнов, 20 единиц кормоуборочной техники. Плюсы техники в том, что она известна на территории постсоветского пространства. За последние годы значительно повысилось качество. Темпы обновления парка техники в Казахстане сейчас в стадии роста, поэтому есть резервы для наращивания объемов сотрудничества", - сказал он.

Дилерская конференция собрала в ОАО "Гомсельмаш" участников из семи стран 26-27 января. В форуме участвуют около 200 человек - представители дилерских центров, партнеры из Беларуси, России, Казахстана, Украины, Молдовы, ОАЭ, Грузии. В планах двухдневного форума - посещение музея предприятия, постоянно действующей выставки техники, экспериментального производства НТЦК, производственных площадок ОАО "ГЗЛиН" и других подразделений. По итогам конференции будет подготовлен меморандум.-0-