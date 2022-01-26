"Гомсельмаш" наращивает присутствие продукции на зарубежных рынках

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 26 января 2022
Минск -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:55 Евросоюз заявил о готовности решать вопросы с Россией с помощью диалога В мире
21:51 Депутат: национальное единство и народовластие - главные атрибуты госполитики Беларуси Общество
21:45 Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после омикрона В мире
21:40 Шесть организаций включены в план контрольных мероприятий по защите персональных данных Общество
21:33 Кочанова провела рабочее совещание с медицинскими работниками Общество
21:28 При столкновении двух маршруток в Кыргызстане пострадали 18 человек В мире
21:26 Сборная Грузии вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу Спорт
21:22 В Пекине обсудили продвижение белорусской продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок КНР Экономика
21:15 В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса В мире
21:04 Взрыв прогремел на химическом заводе в американском штате Луизиана В мире
21:01 Депутат: принять участие в референдуме - долг каждого Общество
20:53 Более 3,5 тыс. представителей соцсферы поучаствуют в онлайн-марафоне по защите персональных данных Общество
20:44 США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности В мире
20:38 Ковальчук: работа с гандболистами в СКА стала примером для подражания Спорт
20:31 Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла турнир в Италии Спорт
20:22 Семейный ПЦР-тест и до 21 дня изоляции: что изменится в лечении пациентов с COVID-19 Общество
20:21 В зоопарке США скончался самый старый в мире самец гориллы Калейдоскоп
20:08 Директор центра защиты персональных данных назвал основные ошибки операторов Общество
20:02 "Гомсельмаш" наращивает присутствие продукции на зарубежных рынках Регионы
19:55 В Могилевском районе при подъеме груза опрокинулся башенный кран Происшествия
19:52 Алесин: по обновленной Конституции ВНС должно стать защитой от политических потрясений Общество
19:49 При взрыве газа в трехэтажном доме в Мексике пострадали 11 человек В мире
19:41 Минский моторный завод в 2021 году удвоил продажи спецтехники Регионы
19:37 Депутат: белорусов объединяет желание самостоятельно определять судьбу своей страны Общество
19:30 Контракты на $18 млн заключили предприятия Брестской области на выставке в Дубае Регионы
19:23 Гайдукевич: Польшу и Прибалтику превратили в полностью контролируемый регион Общество
19:14 Пьяный велосипедист попал под колеса авто в Ушачском районе Происшествия
19:02 Вице-канцлер ФРГ: Германия зависит от российского газа примерно на 55% В мире
18:46 ФОТОФАКТ: В агрогородке Мир Барановичского района проходят соревнования по биатлону "Снежный снайпер" Регионы
18:44 Более 850 школ приняли участие в профориентационном онлайн-марафоне университета МЧС Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
26 января 2022, 20:02

"Гомсельмаш" наращивает присутствие продукции на зарубежных рынках

Фото из архива
Фото из архива

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Техника "Гомсельмаш" наращивает присутствие в регионах России и Казахстане и других рынках. Об этом шла речь на дилерской конференции в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ООО "Тимер" Руслан Кантемиров отметил, что компания, изначально специализировавшаяся на территории Поволжья, расширила присутствие в Республике Татарстан. "Очень серьезный рост происходит и сейчас. Мы в прошлом году продали более 70 комбайнов. Востребована большая линейка кормозаготовительной техники. Комбайны "Гомсельмаша" выросли в качестве: они стали максимально надежными. Это отмечают и наши сельхозпроизводители. Мы довольны и делаем все, чтобы присутствие гомельских комбайнов на нашем рынке увеличивалось с каждым годом", - подчеркнул он. Руководитель ООО "Тимер" обозначил, что бренд техники "Гомсельмаш" широко известен и стал именем нарицательным.

Дилеры других регионов также отметили растущий интерес аграриев к технике белорусского производителя. Директор ООО "Торговый дом "Подшипникмаш-Самара" Василий Куприн напомнил, что компания работает с "Гомсельмашем" и "Брянсксельмашем" с 2009 года. "В Самаре работает более полутысячи комбайнов. Крупные агрохолдинги региона делают выбор в соответствии с параметрами цена - качество. А "Гомсельмаш" в этом плане имеет оптимальное соотношение. Отзывы клиентов свидетельствуют, что это простая, надежная, доступная и самое важное - комфортная для механизаторов техника. Все, что необходимо, в этих машинах есть", - рассказал он.

По оценке дилера, ценны также связь и отклики производителя на потребности аграриев. "Гомсельмаш" выпускает инновации, ориентированные на профиль нашего потребителя. Мы приезжаем с делегациями прямо на завод, и руководители хозяйств, главные инженеры конкретизируют необходимые конструктивные элементы. Завод это слышит, четко реагирует на просьбы. Сегодня гомельские машины отвечают всем требованиям агропроизводителя. В Самаре красные машины "Гомсельмаша" работают иногда даже зимой", - дополнил Василий Куприн.

Коммерческий директор "АгромашХолдинг KZ" Николай Пархоменко также отметил продуктивное сотрудничество. "Ежегодный объем производства и реализации техники совместного производства с "Гомсельмашем" достигает 400 зерноуборочных комбайнов, 20 единиц кормоуборочной техники. Плюсы техники в том, что она известна на территории постсоветского пространства. За последние годы значительно повысилось качество. Темпы обновления парка техники в Казахстане сейчас в стадии роста, поэтому есть резервы для наращивания объемов сотрудничества", - сказал он.

Дилерская конференция собрала в ОАО "Гомсельмаш" участников из семи стран 26-27 января. В форуме участвуют около 200 человек - представители дилерских центров, партнеры из Беларуси, России, Казахстана, Украины, Молдовы, ОАЭ, Грузии. В планах двухдневного форума - посещение музея предприятия, постоянно действующей выставки техники, экспериментального производства НТЦК, производственных площадок ОАО "ГЗЛиН" и других подразделений. По итогам конференции будет подготовлен меморандум.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
Фото minprom.gov.by Минский моторный завод в 2021 году удвоил продажи спецтехники
Фото Брестского облисполкома Контракты на $18 млн заключили предприятия Брестской области на выставке в Дубае
Во время соревнований ФОТОФАКТ: В агрогородке Мир Барановичского района проходят соревнования по биатлону "Снежный снайпер"
Фото ucp.by Более 850 школ приняли участие в профориентационном онлайн-марафоне университета МЧС
Фото из архива Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" в 2021 году удвоил продажи техники
Фото из архива Логистика, химия и металлообработка: СЭЗ "Гродноинвест" в 2021 году пополнили 4 новых резидента
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил государственную инвестпрограмму на 2022 год
Андрейченко: Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям
Кочанова: в Украине должны знать правду о жизни в Беларуси
Много истории и белорусских мотивов. Беларусбанк запустил имиджевую кампанию к своему 100-летию
Топ-новости
Кочанова провела рабочее совещание с медицинскими работниками
Чуприс на личном приеме: люди готовы участвовать в управлении делами государства
НАН Беларуси планирует до конца года передать вакцину от COVID-19 для использования
Семейный ПЦР-тест и до 21 дня изоляции: что изменится в лечении пациентов с COVID-19
Депутат: белорусов объединяет желание самостоятельно определять судьбу своей страны
Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла турнир в Италии
Директор центра защиты персональных данных назвал основные ошибки операторов
Пиневич обсудил возможность получения Беларусью лицензии для производства препарата против COVID-19
Эксклюзивный дом рядом с метро почти распродан! А что оказалось внутри?
Петр Врублевский освобожден от должности зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз
Белорусские таможенники в 2021 году изъяли 5,5 тыс. боеприпасов и 682 кг наркотиков и психотропов на границе
Ковальчук о белорусском футболе: практику затратных заграничных сборов пора кардинально менять
Руководители госорганов проведут в феврале личные приемы граждан в Совмине
Лавров констатировал серьезные успехи в строительстве Союзного государства
Минэкономики: количество ремесленников в Беларуси растет
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.