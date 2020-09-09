"Гомсельмаш" наращивает производство и реализацию техники

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" наращивает производство и реализацию продукции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"На пути развития "Гомсельмаша" были непростые периоды, но сейчас компания наращивает объемы производства и реализации продукции", - отметили на предприятии. Так, в ответ на повышенный спрос на технику "Палессе" на "Гомсельмаше" значительно возросли производственные объемы. "В июне-августе выпускали более 200 единиц самоходной техники в месяц, а реализовывали в среднем около 240 комбайнов в месяц. По сравнению с 2019 годом объемы увеличены в 1,5 раза", - рассказали в компании.

На предприятии добавили, что в этом году благодаря возможности использования схем лизингового финансирования сельхозорганизации смогли существенно обновить парк сельхозтехники, которую оперативно включили в уборочную кампанию.

Кроме того, за восемь месяцев этого года темп роста экспорта составил 102,9% к аналогичному периоду 2019-го. Темп роста валютных поступлений достиг 160,9%. Сейчас "Гомсельмаш" продолжает отгрузку техники в Россию, Казахстан и даже на африканский континент.

Руководство "Гомсельмаша" подчеркивает: особой благодарности заслуживает отношение коллектива компании - многое зависело от сплоченности и готовности при необходимости работать в полуторасменном режиме. "Компания не приостанавливала производство во время пандемии, что позволило создать значительный задел перед уборочной кампанией. Сегодня продукция предприятия востребована на внутреннем и внешних рынках, а маркетинговая служба активно работает над наполнением портфеля заказов", - рассказали в ОАО.

В планах на осенние месяцы - выпуск в среднем по 230 зерноуборочных машин. Формируется задел на стабильную работу в зимний период.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. 15 октября 2020 года предприятию исполнится 90 лет.-0-