9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" нарастит объемы поставок агротехники в Армению в 2021 году, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Речь о перспективах расширения поставок шла во время визита делегации из Армении на предприятие. Представители ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе" посетили постоянно действующую выставку, основные производственные и сборочные цеха ОАО "Гомсельмаш".

Стороны подвели итоги сотрудничества в 2020 году и будущие поставки сельхозтехники "Гомсельмаша" в Армению. "Представители торгового дома "Ар-Бе" выразили готовность расширять модельный ряд сельхозтехники "Гомсельмаша", работающей на полях страны. В частности, они проявили интерес к маневренному зерноуборочному комбайну GS5A, самоходным косилкам СS100 и кормоуборочным комбайнам FS60", - рассказали на ОАО "Гомсельмаш".

Первые зерноуборочные комбайны поставлены в Армению летом 2020 года. "Комбайны GS12A1 изготовлены с учетом пожеланий аграриев. Итогами работы техники в уборочной кампании - 2020, качеством комбайнов и уровнем профессионализма сервисных специалистов "Гомсельмаша", которые проводили обучение, в Армении остались очень довольны", - подчеркнули на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. 15 октября 2020 года предприятию исполнится 90 лет.-0-