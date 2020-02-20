20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" планирует отправить первую партию техники в Зимбабве в марте этого года, сообщил сегодня журналистам гендиректор предприятия Александр Новиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в марте готовится первая промышленная партия к отгрузке в Зимбабве - 20 единиц техники. Это предоплатный контракт", - сказал Александр Новиков.

По его словам, несмотря на все сложности реализации, в прошлом году "Гомсельмаш" продал на внешних рынках 1280 машин. Это больше, чем 2018-м. "В том числе в Россию продали больше на 90 единиц", - подчеркнул гендиректор.

Нарастил "Гомсельмаш" в минувшем году и объем экспорта в постсоветские страны Азии. "Это Грузия, Узбекистан, Армения, Азербайджан. В эти страны в 2019 году реализовали 110 единиц техники", - констатировал Александр Новиков.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня производитель выпускает зерноуборочные, кормоуборочные, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-