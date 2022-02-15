"Гомсельмаш" подписал меморандум о поставке в страны Африки продукции на более чем $3 млн

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" подписал меморандум о двустороннем сотрудничестве с дилерской компанией AFTRADE DMCC, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Документ предусматривает поставки продукции GOMSELMASH в страны Африки в 2022 году на сумму более $3 млн. Подписание состоялось в День Гомельской области в Национальном павильоне Беларуси на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Представитель "Гомсельмаша" презентовал продукцию компании, ее экспортный потенциал. Также подведены итоги совместной работы с партнерами в 2021 году. На площадке белорусского павильона состоялись и деловые переговоры между представителями "Гомсельмаша", деловых кругов ОАЭ и других стран.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-