"Гомсельмаш" поставил 100 зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациям Витебской области

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" завершил отгрузку 100 зерноуборочных комбайнов КЗС-1218А-1 сельскохозяйственным организациям Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Комбайны переданы 51 сельхозорганизации по стимулирующей лизинговой схеме в соответствии с указом Президента от 2 апреля 2015 года №146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования". "И хотя уборка зерновых и зернобобовых на Витебщине уже вступила в завершающую фазу, эта техника внесет свой вклад в уборку урожая 2020 года, также будет задействована в уборке кукурузы на зерно, которая еще предстоит осенью", - отметили в ведомстве.

Техника была изготовлена по поручению главы государства, данному в мае во время рабочей поездки в Витебский район.-0-