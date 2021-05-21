"Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В рядах техники ОАО "Гомсельмаш" пополнение - предприятие представило новый зерноуборочный комбайн GS812 PRO, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт холдинга.

В комбайне GS812 PRO устанавливают новую кабину Lux Cab. В ней кресло на пневматической подвеске, новые рулевая колонка и рулевое колесо, цветной экран бортового компьютера, моноблочный пульт управления комбайном, электрогидравлический помощник включения передач.

Среди отличительных особенностей модели GS812 PRO - многофункциональный разъем подключения адаптеров, модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой, пневмосистема.

В качестве адаптеров доступны жатки для уборки зерновых культур, кукурузы на зерно, низкорастущих культур, сои, подсолнечника, приспособления для уборки рапса, транспортерные жатки, зерновые подборщики.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-