"Гомсельмаш" проведет испытания новой техники

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" проведет испытания очередной серии разработок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Используя возможности и потенциал мощной производственной базы, холдинг непрерывно совершенствует, дополняет и обновляет линейку продукции. В сезоне 2020 года производитель запланировал проведение испытаний очередной серии разработок", - отметили на предприятии.

Это зерноуборочные комбайны на полугусеничном ходу КЗС-2-1218Т и КЗС-1624Т производительностью 18 и 24 т в час соответственно, комбайн с гибридным типом молотильно-сепарирующего устройства КЗС-3321КР (21т/ч), роторный комбайн КЗС-1119Р (19 т/ч) и однобарабанный КЗС-1104К (4,3 - 5,7 т/ч).

"Среди последних разработок - кормоуборочный комплекс КВК-800А с системой автоматизированного контроля выполнения технологического процесса. Эффективность машины гарантируют новые адаптеры - складная жатка для грубостебельных культур шириной захвата 4,5 м и трехметровый подборщик с бездорожечным подбирающим устройством, которые также проходят испытания", - добавили в пресс-службе.

В тестовом режиме сезон-2020 проведет и новое мобильное энергетическое средство МС-350. Мощная машина агрегатируется широкозахватными косилками, посевными блоками, культиваторами, дисковыми боронами и другой крупногабаритной прицепной и навесной техникой. Все это позволяет с высокой производительностью выполнять сельхозработы значительных объемов. "Представитель нового поколения гомсельмашевских универсальных энергетических средств оснащен системой картирования урожайности и отличается высоким "интеллектом", - уточнили на предприятии.

Универсальна и новая самоходная косилка КС-150Р. Она оборудована гусеничным ходом, оснащается широкозахватными рисовой и зерновой жатками.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Под брендом "Палессе" выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-