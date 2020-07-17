"Гомсельмаш" в I полугодии увеличил экспорт продукции на 5,1%

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" в январе - июне этого года увеличил экспорт продукции на 5,1% по сравнению с первым полугодием 2019-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в холдинге.

"Холдинг достиг существенного продвижения в реализации экспортного потенциала. Обязательства по заключенным экспортным контрактам выполняются в полном объеме. Темп роста экспорта за январь - июнь 2020 года составил 105,1% к аналогичному прошлогоднему периоду", - подчеркнули в "Гомсельмаше".

Увеличены объемы поставок к уровню прошлого года в Молдову и Узбекистан. "Работая в партнерстве с АО "Росагролизинг", холдинг осуществляет отгрузку продукции в российские регионы, также увеличив поставки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, темп роста - 107,4%",- добавили на предприятии. Крупным импортером белорусских агромашин остается Казахстан, экспорт в который увеличен в 1,2 раза. Впервые техника отгружена в Зимбабве и Армению.

Активно работает холдинг и над реализацией комбайнов сельхозпредприятиям Беларуси. "В первом полугодии 2020-го сельхозпредприятиям поставили более 300 энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов. Ожидается, что в целом в этом году парк сельхозтехники республики пополнится более чем 750 новыми самоходными зерноуборочными комбайнами КЗС-1218А-1, КЗС-3219, КЗС-1624, кормоуборочными комплексами К-Г-6, КВК-800 и КВК-8060. Это практически вдвое больше, чем в 2019 году", - уточнили на предприятии.

За счет наращивания внешних и внутренних поставок поступление денежных средств по итогам работы в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему периоду. Объем реализации самоходных машин в натуральном выражении вырос в 1,2 раза.

Предприятия холдинга "Гомсельмаш" не снижают взятых высоких темпов. "Ключевые показатели экономического развития флагмана белорусского сельхозмашиностроения за первое полугодие 2020-го, которые уже превышают прошлогодние, убеждают в том, что он станет продуктивным как по количеству выпущенной, так и по объемам поставленной потребителям продукции", - добавили на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-