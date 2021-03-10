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10 марта 2021, 20:40

"Гомсельмаш" войдет в состав пилотной госкорпорации в сельхозмашиностроении

На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Гомсельмаш" войдет в состав пилотной госкорпорации в сельхозмашиностроении. Об этом заявил заместитель министра промышленности Александр Огородников на встрече с коллективом ОАО "Гомсельмаш", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Огородникова, в планах на пятилетку определено создание семи госкорпораций. "В качестве пилотного проекта планируется создание госкорпорации в сельхозмашиностроении. Сейчас идет разработка базового документа. Предполагается объединение всего потенциала - промышленного, технологического, кадрового - пяти холдингов. Это "Минский тракторный завод", "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш" и "Минский моторный завод". Таков приблизительный круг участников. Говорить о какой-то конкретике сейчас сложно, потому что это пилотный проект. Мы только начали им заниматься", - отметил он.

Фото из архива
Фото из архива

При этом замминистра подчеркнул: уже сейчас можно сказать наверняка, что будет представлять "Гомсельмаш" в составе госкорпорации. "Гомсельмаш" останется тем юридическим лицом, которое существует. Здесь действует простой подход: заработать имя и авторитет для нового бренда всегда требует времени и затрат. А продукция "Гомсельмаша" хорошо известна, поэтому продвижение госкорпорации будет строиться как продвижение брендов", - пояснил Александр Огородников.

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой также отметил, что в непростом 2020 году мировая экономика в целом упала, но единственными игроками, которые устояли и добавили от 10 до 15% к основным показателям, стали крупные конгломераты с миллиардными оборотами. "Они занимают треть мировой экономики. И даже в кризис смогли заработать больше, чем все остальные. Это реальный рынок и его надо принимать как данность. Думаю, и мы найдем здесь свою нишу и никому не отдадим", - подчеркнул он.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

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