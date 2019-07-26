Гончарова: международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - уникальная площадка молодежной дипломатии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - уникальная площадка молодежной дипломатии. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

XXVIII Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" стартовал 25 июля в Верхнедвинском районе на стыке границ Беларуси, Латвии и России у Кургана Дружбы. Международная молодежная площадка продолжит свою работу по 28 июля в формате форума. Очередная смена молодежного лагеря объединила в палаточном городке на лесной поляне полтысячи самых активных в спорте, творчестве, образовании, коммуникации, управлении, дружбе юношей и девушек из ведущих молодежных организаций стран-соседок - Белорусского республиканского союза молодежи, Союза за прогресс молодежи Латвии, Российского союза молодежи.

"Программа лагеря традиционно насыщена активностями. В эти дни мы организуем работу образовательных, спортивных и творческих площадок. В лагере состоятся тренинги на командообразование: молодежный диалог, интеллектуальная игра "Алиас", чемпионаты по волейболу и футболу, соревнования по перетягиванию каната, дартсу, онлайн-шоу Stand Up, фестиваль песен под гитару у костра, конкурсы бивуаков "Вселенная Бе-La-Русь", приготовления блюд национальной кухни "SUPER_FOOD". Особое внимание планируется уделить вопросам развития молодежной политики и межрегиональному сотрудничеству. Можно с уверенностью сказать, что международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - это уникальная площадка молодежной дипломатии", - сказала Александра Гончарова.

Накануне вечером состоялось торжественное открытие лагеря. Основной девиз форума этого года - "Раскрой свою SUPERсилу!". "В каждом лагере прошли линейки открытия. На открытии лагеря Беларуси были представлены все регионы. Впервые ребята дали торжественное обещание, как пройдет этот лагерь, и прокричали свои супергеройские лозунги. Прошла традиционная церемония посвящения новичков - обряд с использованием дубовых веников и воды", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова подчеркнула, что в конце торжественного открытия состоялась премьера песни белорусских исполнителей. "Был исполнен так называемый негласный гимн лагеря этого года - песня "Чувствуй ритм". Песню исполнили представители союза молодежи вместе с первым секретарем Центрального комитета Дмитрием Воронюком", - добавила она.

Неизменным мероприятием лагеря станет митинг "Беларусь помнит. Помним каждого". Он пройдет 27 июля у Кургана Дружбы с возложением гирлянд и цветов к монументам комсомольцам Прошковского подполья на территории Беларуси, второму секретарю подпольного райкома ВЛКСМ, Герою Советского Союза, партизанской разведчице Марии Пынто - на территории России.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года".-0-