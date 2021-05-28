Гонки в ползунках и парад колясок - МЧС проведет в Витебске акцию к Дню защиты детей

28 мая, Витебскк /Корр. БЕЛТА/. Спасатели приглашают родителей и детей принять участие в празднике, который пройдет во время республиканской акции МЧС "Не оставляйте детей одних" 1 июня на площади Победы в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Стартуют мероприятия в 17.00. Участников ждут ростовые куклы и фотозона, игровые конкурсы, аттракционы от МЧС, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Изюминкой праздника станут забеги в ползунках, парад участников открытого конкурса-смотра на лучшее оформление детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей в пожарную технику будущего. Также организуют дефиле юных участников в дизайнерских костюмах спасателей-пожарных, которые будут специально разработаны для акции.

Будет насыщенная концертная программа, в том числе творческие номера от лучших детских коллективов Витебска. В празднике примут участие заслуженный любительский коллектив Беларуси хореографический ансамбль "Зорька", детская театрально-цирковая студия "Амадина", фольк-группа "Вытокі", детский хор "Большой", танцевальная студия "Дариданс" и многие другие.

Организуют мероприятие Витебское областное управление МЧС, филиал "Белгосстраха" по Витебской области и Белорусское добровольное пожарное общество.-0-