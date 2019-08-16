Гордорстрой о ремонте мостов: на ул. Железнодорожной идет демонтаж, а 3-й км МКАД откроют в октябре

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на четырех путепроводах в круглосуточном режиме идет ремонт. На днях по ул. Железнодорожной демонтирован первый пролет моста, остальные планируется убрать до конца месяца. О текущем ходе работ и дальнейших планах корреспонденту БЕЛТА рассказал главный инженер ГП "Гордорстрой" Василий Тибеж.

"Мы уже демонтировали первый пролет по ул. Железнодорожной. После сноса всех 11 балок занимаемся насадками: они однозначно в непригодном состоянии, надо менять. Поэтому на первой опоре уже демонтировали и насадку и, соответственно, опорные части. Таким образом подошли уже к самим стойкам опор, прочность которых в настоящий момент проверяем. Вероятно, будем их просто усилять, чтобы обеспечить максимальную несущую способность", - сказал Василий Тебеж.

В целом с момента начала работ в июле уже сделано немало: демонтированы и вынесены устаревшие электросети и прочие инженерные коммуникации. Вместо них будут проложены новые, также появится велодорожка, которой раньше не было.

Генподрядчиком на объекте выступает второе управление ОАО "Мостострой". Для выполнения специальных работ, таких как вынос инженерных сетей задействованы организации "Минсктранса", дорожно-строительные и другие. Для ограничения дорожного движения и безопасности привлечено СМЭП Мингорисполкома.

"Сейчас готовимся к важному этапу: предстоит демонтаж второго и третьего пролетов, которые находятся непосредственно вблизи контактного провода, путей. Текущие работы планируем завершить к середине следующей недели, чтобы все полностью подготовить. К концу этого месяца должны закончить с демонтажем всех пролетов", - добавил Василий Тибеж. Полное обновление моста предполагается завершить к маю 2020 года.

Пока сезон и погодные условия позволяют, строители стараются максимально использовать каждый час. Особенно с учетом того, что работы возможны только во время "окон", которые предоставляет Белорусская железная дорога. "Данное направление железной дороги совпадает с 25-м км МКАД (на пересечении с ул. Н.Орды), где также ведется реконструкция. Соответственно, предоставляемое БЖД "окно" используется параллельно на двух объектах. До 25 августа планируем завершить монтаж новых балок на 25-м км МКАД и перебазировать кран КШМ на путепровод по ул. Железнодорожной, чтобы демонтировать оставшиеся старые балки двух пролетов и сразу же приступить к монтажу новых", - поделился планами собеседник агентства.

Кстати, балки будущих пролетных строений на ул. Железнодорожной еще готовятся к производству (в соответствии с расчетами), в то время как для объекта на 25-м км они уже готовы - с 19 августа начнется монтаж. В сентябре на этом участке кольцевой уже будут укладывать асфальтобетонное покрытие.

Что касается 3-го км МКАД (на пересечении с ул. Ф.Скорины), то здесь работы идут с опережением графика. "Мы уже на финишной прямой: готовимся к укладке выравнивающих слоев бетона. В ближайшие недели положим гидроизоляцию и асфальт. В октябре будем готовы к пуску движения", - анонсировал Василий Тибеж.

На 12-м км кольцевой (на пересечении с ул. Свислочской) проектное решение отличается от других. "Там балки пролетных строений способны еще нести максимальную нагрузку. Мы сделали расчет конструкции и применили неразрезную систему, используя монолитную плиту над ними, таким образом увязав сооружение в единый монолит и повысив несущую способность моста до максимальной. Естественно, будут выполнены ремонты регелей. Причем, регель 4-й опоры, который в очень плохом состоянии, будет дополнительно обследован. Обновим все подферменники (камни, вкладываемые под опорными частями), усилим сами опоры", - перечислил спектр работ на объекте главный инженер ГП "Гордорстрой". Несмотря на отличия в проектном решении, график работ здесь также соблюдается - движение планируется пустить к ноябрю этого года.

На всех перечисленных участках реконструкции обновятся и пешеходные связи, подходы к мостам. А в целом, на МКАД ведутся и текущие работы по ремонту, замене асфальтобетонного покрытия.

Василий Тибеж также отметил, что уже сейчас идет подготовка проектной документации для не менее масштабных (в сравнении с текущими) работ по капитальному ремонту моста по пр-ту Жуковского и путепровода на 19-м км МКАД, который находится в плохом техническом состоянии.-0-

Фото Рамиля Насибулина