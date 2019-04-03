"Гордорстрой" рассказал о планах по строительству новых улиц в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик сегодня в пресс-центре БЕЛТА рассказал, какие дороги в Минске построят и реконструируют в ближайшие годы.

По словам Александра Ярошика, в городе продолжается строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от улицы К.Либкнехта до улицы Толстого. Первую очередь магистрали с транспортной развязкой на пересечении улицы 1-е Кольцо с проспектом Дзержинского, работы на которой велись с апреля 2017 года, планируется сдать в мае текущего года. В этом же месяце будет полностью завершена Южная магистраль от 3-го транспортного кольца до улицы Денисовской с транспортной развязкой.

В конце октября предусмотрена к вводу первая очередь улицы, соединяющей улицу Колесникова и МКАД (с разворотным кольцом). Ее протяженность составит 1,4 км. Будет продлена улица Жуковского от улицы Аэродромной до улицы Кижеватова, здесь появится транспортная развязка.

Кроме того, в мае завершается реконструкция улицы М.Богдановича (от моста через реку Свислочь до улицы Заборского), Программистов (от улицы Скорины до улицы Купревича), в июле - улиц Уманской и Макаенка.

В 2019-2020 годах планируется провести реконструкцию улицы Я.Купалы (от моста через Свислочь до улицы М.Богдановича), улицы Жуковского (от улицы Могилевской до улицы Сенницкой), городского кладбища "Лесное", центральной аллеи парка Тиволи, участка канализационного коллектора от улицы Фабричной до Партизанского проспекта, ограждения мемориального комплекса "Масюковщина", контактной сети троллейбусов на перекрестке улицы Ольшевского и проспекта Пушкина.

Кроме того, предусмотрено благоустройство озелененных участков, прилегающих к стадиону "Динамо", территорий у школ №№30,69, 53, 55, 116, гимназий №17 и №34.

В целом Александр Ярошик отметил, что наиболее финансово затратные мероприятия концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры реализованы в прошлые годы. "Если раньше у нас было в работе 30 объектов, включая проспекты Дзержинского, улицу Маяковского, то теперь около 100. Основные выезды из города обустроены, идет развитие мелкими участками. Сумма финансирования по ним гораздо меньше, чем раньше по 30 объектам. В числе наиболее значимых для города - 1-е кольцо, продление улицы Жуковского, устройство дорог в комплексе "Минск-Мир", - добавил он.-0-

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