21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Горячая линия по контролю за вступительной кампанией работает в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

"С 20 июля во всех учреждениях высшего и среднего специального образования комиссии начали прием документов. До окончания вступительной кампании в Комитете государственного контроля Могилевской области продолжит работать телефон горячей линии: 8 (0222) 62-47-75. По нему можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений", - отметили в КГК.

Могилевская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подвела итоги первого этапа вступительной кампании - централизованного тестирования. "В целом тестирование в области прошло спокойно и организованно. Явка абитуриентов в основные дни в среднем по области составила 94,8%. Явка на тестирование по русскому языку была самой большой в регионе - почти 97%. В резервные дни явка абитуриентов в среднем составила 95,6%", - отметили в КГК.

Как и в прошлые годы, контроль за проведением тестирования осуществлялся на всех этапах и в каждой из задействованных аудиторий 7 пунктов тестирования области. На самом массовом тестировании по русскому языку в контроле приняли участие более 160 человек. "За нарушения требований порядка проведения централизованного тестирования от тестирования по русскому языку был отстранен один абитуриент - он пронес в аудиторию мобильный телефон, - подчеркнули в областной инспекции. - В прошлом году за подобное нарушение от участия также был отстранен 1 абитуриент".

На следующем этапе вступительной кампании будет осуществляться контроль за соблюдением высшими и средними специальными учебными заведениями порядка приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления абитуриентов.-0-