Горячая линия по вопросам COVID-19 открыта для жителей Брестской области

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители Брестской области могут позвонить на горячие линии, чтобы получить консультации по диагностике и лечению коронавируса, правилах соблюдения самоизоляции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В частности, горячая линия в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома доступна в рабочие дни с 9.00 до 13.00, а также с 14.00 до 17.00. Задать вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, можно по телефону 8-0162-58-09-93.

Жителей региона по телефону готовы проконсультировать специалисты Брестской областной клинической больницы. Они ответят на вопросы о клинике, диагностике и лечении COVID-19. Обращаться можно по телефону 8-0162-27-21-99 с 08.30 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.30).

Работники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья расскажут о самоизоляции, эпидемиологическом расследовании случаев заболевания коронавирусом и установлении контактов первого и второго уровней и профилактике инфекции. Горячая линия доступна в будни с 08.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по двум телефонам - 8-0162-95-08-34 и 8-0162-20-86-75. Позвонить по первому номеру можно еще и в субботу с 09.00 до 13.00.-0-