2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска. Такую информацию разместил на своем сайте комитет по здравоохранению Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, жители столицы могут обращаться с волнующими их вопросами по теме защиты от коронавирусной инфекции и противодействия ее распространению. Номер телефона горячей линии: +375-17-334-34-68.

Как сообщалось ранее, в Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. В том числе два пациента находятся в Минске.

В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав Состояние жительницы Витебска, у которой выявлен коронавирус, удовлетворительное. У нее нормальная температура, женщина практически здорова. Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии напомнили, что передача коронавирусной инфекции происходит воздушно-капельным путем при чихании или кашле от одного человека к другому, а также через контакт с объектами, на которые попали частицы вируса. Поэтому лучшая мера профилактики - соблюдение правил личной гигиены. Надо тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептическим средством и не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам. Старайтесь избегать тесного контакта (менее 1 метра) с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура. При кашле или чихании прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьем рук. Воздержитесь от посещения мест большого скопления людей.

Симптомы заболевания - повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. "При появлении таких симптомов в течение 14 дней после возвращения из страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 (Китай, Республика Корея, Япония, Италия, Сингапур, Иран и др.) необходимо: остаться дома, вызвать бригаду скорой медицинской помощи, при этом информировать медицинский персонал о странах пребывания и дате возвращения", - советует санэпидслужба столицы.-0-