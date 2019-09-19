Горячее питание получают 96% школьников в Витебской области

19 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области 96% учащихся школ и гимназий обеспечены горячим питанием, сообщила журналистам главный внештатный педиатр главного управления по здравоохранению облисполкома Людмила Яцко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Витебской области охват школьников горячим питанием высокий - 96%, в сельской местности региона - 100%. Тем не менее не во всех учреждениях образования есть современные пищеблоки, чтобы готовить еду на пару для диетического питания. В школах расширился ассортимент кисломолочных продуктов, соков в одноразовой упаковке, снизился удельный вес блюд, которые не соответствуют нормам по калорийности. Согласно правилам, способами приготовления блюд преимущественно должны быть запекание, варение и готовка на пару", - отметила Людмила Яцко.
По словам специалиста, в области на уровне гор- и райисполкомов созданы межведомственные мониторинговые группы. Они еженедельно выезжают в учреждения образования и проверяют, чем и как питаются школьники.
В Витебской области общая заболеваемость детей болезнями органов пищеварения с 2010 по 2018 годы сократилась почти на 32%. Дошкольники и ученики чаще всего страдают заболеваниями органов дыхания - на их долю приходится 77% в структуре всех недугов.
Во время пресс-конференции также обратили внимание на нарушения зрения у детей, травматизм, компьютерную зависимость. Для их предотвращения должны совместно работать родители, педагоги и медики.-0-