Горячие линии БРСМ для помощи пожилым возобновили работу в Гродненской области

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области возобновлена работа молодежных горячих линий для помощи пожилым и одиноко проживающим людям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете БРСМ.

Областная организация БРСМ активизировала информационно-профилактическую работу в связи со второй волной коронавируса. По всему региону действуют горячие линии на базе районных, городских и областного комитетов союза молодежи. Волонтеры готовы помочь пожилым и одиноко проживающим людям с доставкой продуктов питания, медицинских рецептов и медикаментов, оплатой коммунальных услуг. Оставить заявку на помощь можно с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. Телефоны для обращений в Гродно: 8 (0152) 6-20-761, 8 (0152) 7-19-833.

Также волонтеры движения "Доброе сердце" распространяют тематические листовки на досках объявлений, почтовых ящиках и в социальных сетях. Задействованы молодежные волонтеры и в помощи территориальным центрам социального обслуживания населения.

"С начала работы горячей линии с весны 2020 года волонтеры разместили более 60 тыс. листов с профилактической информацией о том, как уберечь себя во время распространения инфекции, а также с номерами телефонов горячей линии", - рассказали в обкоме БРСМ. Более чем 150 пожилым людям оказана помощь в доставке необходимого.-0-