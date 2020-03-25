Горячие линии для помощи пожилым и инвалидам в Брестской области работают ежедневно

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В территориальных центрах социального обслуживания населения Брестской области организованы ежедневные горячие телефонные линии по доставке продуктов и лекарств для одиноких, одиноко проживающих нетрудоспособных граждан, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

Горячие линии действуют во всех без исключения ТЦСОН региона в связи с ситуацией по коронавирусу. Линии работают с 9.00 до 18.00 в будние и выходные дни. Специалисты консультируют своих абонентов по соблюдению мер профилактики, информируют о возможности помочь в доставке товаров первой необходимости. На утро 25 марта с просьбами о содействии в доставке продуктов и лекарств обратились 35 человек.

"Горячие линии в первую очередь организованы для одиноких пожилых граждан и инвалидов. Самое пристальное внимание нужно уделить особо уязвимым категориям. Мы знаем этих людей пофамильно, располагаем информацией о местах их проживания. Поэтому работники территориальных органов соцобслуживания, не дожидаясь обращений самих граждан, звонят им сами. Если нет телефона, навещают. Прикладываем все усилия, чтобы дойти до каждого и проинформировать", - отметил Василий Соловчук.

Выполнять поступающие заявки соцслужбам помогают волонтеры из общества Красного Креста, БРСМ, с которыми налажено тесное взаимодействие. Заявку 80-летней брестчанки, поступившую сегодня в ТЦСОН Московского района, взялись оперативно выполнить секретари городской организации БРСМ Александр Зорин и Михаил Чайчиц. "Взяли с собой средства индивидуальной защиты - маски, перчатки. Пришли на квартиру к бабушке. Она нам дала список. В аптеке нужно купить глазные капли и борную кислоту. В магазине - хлеб, киви, яблоки, сметану, кефир, лук, морковь, свеклу", - рассказали молодые люди. По их словам, организация оперативно может предоставить полтора-два десятка ребят, готовых безвозмездно оказать помощь по доставке продуктов и лекарств одиноким пожилым людям.

По данным ТЦСОН, в Брестской области проживают 21 714 одиноких и 109 546 одиноко проживающих пожилых граждан, 6 907 одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы. Социальные услуги на дому на постоянной основе получают 11,1 тыс. пожилых и инвалидов. В области действуют 10 домов-интернатов, в которых проживают 2360 человек. Там также приняты меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом, и дополнительной поддержке пожилых людей и инвалидов.

"Работа налажена, выработан алгоритм действий, на местах знают, что и как делать. Координацию осуществляет комитет, на местах эта функция возложена на территориальные центры соцзащиты населения. Все готовы к этой работе, ситуация находится на постоянном контроле", - резюмировал зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.-0-

Фото Вадима Якубёнка