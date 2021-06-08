Горячую линию на тему благоустройства проведет КГК Могилевской области 14 июня

8 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Горячую линию на тему "Состояние объектов благоустройства в Могилеве: пешеходных дорожек, проездов, парковок, детских, спортивных площадок, элементов озеленения и других" проведет КГК Могилевской области 14 июня, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

"В этот день граждане смогут сообщить информацию о нарушениях и бесхозяйственности при возведении и содержании объектов благоустройства в Могилеве. Речь о нахождении таких объектов в заброшенном и (или) незавершенном состоянии, некачественном выполнении строительных работ, загромождении строительными и иными материалами, захламлении отходами и других нарушениях. Также можно будет указать на недостатки в работе строительных и эксплуатирующих организаций, высказать предложения по улучшению ситуации в этой сфере", - отметили в комитете.

Горячая линия пройдет с 10.00 до 13.00 по телефонам (80222) 62-60-58, (80222) 62-65-94.-0-