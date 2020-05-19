Горячую воду, отключенную из-за ремонта тепломагистрали в Минске, включат сегодня

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение, отключенное по некоторым адресам Минска из-за ремонта тепловой магистрали №58, планируют включить уже сегодня, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".
По состоянию на 10.00, на тепловой магистрали №58 закончилась врезка временного трубопровода. Сейчас тепломагистраль заполняют водой. Предположительно заполнение завершится к 17.00, горячую воду у потребителей планируют включить к 20.00.
Напомним, реконструкцией тепловой магистрали №58, расположенной возле Национальной библиотеки, занимаются сотрудники филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго". Работы стартовали в марте 2020 года и по проекту продлятся до октября этого года (завершатся к началу отопительного сезона).
Из-за ремонта нужно было отключить распределительную сеть №58 в период с 9.00 18 мая до 17.00 20 мая. Однако сотрудникам филиала удалось справиться с работой в более короткие сроки. Поэтому уже сегодня будет восстановлено горячее снабжение по адресам: ул.Гинтовта, 3, 5, 5а, б, в, 9, 50; ул.Городецкая, 30; ул. К.Туровского, 5; ул.Ложинская, 4; ул.Мстиславца, 9, 11; пр.Независимости, 177; ул.Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул.Подгорная, 67; ул.Шафарнянского, 11, 18; ул.Шугаева, 2; ул. Академика Высоцкого, 1, 3; 7; ул.Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28в, 30, 32, 38, 36, 40, 44, 48; ул.Городецкая, 3, 5, 7, 8, 9, 11 к1, к2, 13, 14, 15, 2, 6, 10, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36к1, к2, 38, 38а, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62,64, 66, 68, 70; ул. К.Туровского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26; ул.Копиевича, 3, 5, 7; ул.Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23; Минский р-н, ул.Лопатина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 15а, 15в, 17, 20; ул.Михайлашева, 1, 5; ул.Мстиславца, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24; ул.Навуковая, 2, 4, 6; пр.Независимости, 146а-150, 179, 181, 183, 185; ул.Огинского, 4, 6; ул.Острошицкая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17к1, 21, 23; ул.Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23г; ул. Ф.Скорины, 5, 15а; ул.Шафарнянская, 1, 2, 2а, б, 3, 4, 6, 8, 14; ул.Шугаева, 17.-0-