Горячую воду в Минске отключать в мае не будут

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитывая эпидемиологическую обстановку, запланированные с 11 мая в Минске испытания тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону проводиться не будут. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

На предприятии уточнили, что скорректированный график отключений тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных филиала "Минские тепловые сети" находится на согласовании в Минском городском исполнительном комитете со сроком начала испытаний с 1 июня.

Начать плановые отключения горячей воды в Минске предполагалось 11 мая, но Минжилкомхоз рекомендовал из-за эпидемии перенести сроки этих работ по всей стране, поскольку отсутствие горячей воды не позволит нормально соблюдать гигиену. После этого заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович информировал СМИ о пересмотре графиков отключений, предварительно, со смещением сроков на июнь.-0-