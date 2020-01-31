Город чистой воды

Залог хорошего отношения и доверия – открытый и честный диалог. Поэтому предприятие "Гродноводоканал" регулярно публикует таблицы с подробным анализом воды, поступающей в квартиры и дома всех жителей города, и постоянно информирует горожан обо всех технических новинках.

Кроме того, здесь запустили образовательные программы для разных поколений и даже выпустили художественную книгу о воде для самых маленьких. Корреспондент "7 дней" узнал, как работает одно из самых технологичных и развивающихся коммунальных предприятий Гродно.

– Вода – продукт стратегический. Сегодня тяжело переоценить ее значение для каждого из нас. Поэтому большое внимание уделяется не только качеству воды, но и бесперебойному снабжению ее всех потребителей, – рассказывает директор городского унитарного коммунального производственного предприятия "Гродноводоканал" Игорь Юзвяк.

– В приоритете – постоянное обновление техники и оборудования на более новое и современное.

Человеческий фактор сводится к минимуму. Сегодня все процессы, в том числе работа насосов на артезианских скважинах, функционирование систем очистки, контроль за состоянием сетей, автоматизированы. Проследить, как работает то или иное звено в системе водоснабжения или водоотведения можно в режиме онлайн. Это позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Эффективный подход

Цель любого предприятия – выпускать качественный продукт с наименьшими затратами. И "Гродноводоканал" не исключение. Предприятие, что интересно, один из основных потребителей электроэнергии в городе. Добыча воды, ее доставка к потребителям, работа всех систем – в стоимости кубометра воды до 25% составляют именно расходы на электричество.

Снижение затрат – одна из важнейших задач. Решают ее на предприятии на отлично. Свидетельством тому – победы на протяжении двух лет кряду в конкурсе "Лидер энергоэффективности". В 2018 году на одной из отдаленных канализационно-наносных станций реализовали проект по использованию тепла сточных вод для отопления станции.

– Такой подход позволил отказаться от прокладки новой теплотрассы и, соответственно, затрат на отопление. Тепловые насосы на КНС полностью обеспечивают ее потребности в тепле в холодное время, – рассказывают в ГУКПП "Гродноводоканал".

На ремонт с планшетом

В 2019 году предприятие вновь стало победителем конкурса с проектом так называемой геоинформационной системы. Это огромная база данных – на электронной карте города в несколько слоев отображены все дороги, дома, сети водопровода, канализации и энергоснабжения. Информация собиралась кропотливо на протяжении нескольких лет.

– На выезд мастера водоканала едут не с бумажными чертежами, а с планшетами. Система точно подскажет, в каком месте проходят сети, в каком году и на какой глубине они проложены, какого диаметра труба, из какого материала она изготовлена. Мало того, в навигатор занесены в 3D-формате и все технические колодцы города, и расположенная в них запорная арматура, – рассказывают здесь.

Мастер сверяется с информацией и точно знает, какая задвижка, например, перекрывает нужное ему направление. Скорость реагирования на аварийные ситуации значительно возросла.

Это и работа на перспективу. Ведь в систему заносятся данные о каждом ремонте или аварии. Если на каком-то участке количество инцидентов возросло, то ситуация становится поводом для анализа. Скорее всего, трубы заменят, не дожидаясь серьезного происшествия.

На балансе предприятия свыше 1,5 тыс. километров подземных сетей, свыше 300 километров силовых линий. Однако каждую трубу здесь буквально знают изнутри. Несколько лет назад в рамках проекта трансграничного сотрудничества предприятие закупило телеинспекционный комплекс, позволяющий изнутри оценить состояние коммуникаций. Видео всех подземных сетей доступно для специалистов в любой момент. Кстати, с появлением комплекса повысилось и качество строительных работ на коммуникациях, например, в новых жилых районах города. Перед приемкой сети теперь оценивают изнутри: любой брак заметен сразу. Поэтому ситуации, когда едва лишь запущенный в эксплуатацию участок закрывается на ремонт, сегодня исключены.

Пылесос вместо экскаватора

Кстати, такой подход позволяет избежать и длительных "раскопок" во дворах или на проезжей части. Впрочем, и здесь на предприятии нашли решение для минимизации неудобств горожан и сокращения расходов.

Парк техники недавно пополнил так называемый вакуумный экскаватор. Машина работает по принципу пылесоса, буквально высасывая грунт в нужном месте под огромным давлением. В отличие от традиционного экскаватора она работает с хирургической точностью: "разрез" может быть шириной в десяток-другой сантиметров, ровно столько, сколько необходимо для ремонта. Большой котлован в этом случае не потребуется.

– Это, например, актуально для исторического центра города, который важно сохранить в нетронутом виде, – подчеркивают на предприятии.

Новую технику закупили благодаря реализации проекта международной технической помощи в рамках программы трансграничного сотрудничества "Латвия–Литва–Беларусь 2014–2020". Партнером в ней выступил литовский город Алитус.

Для предприятия это не первый опыт реализации подобных проектов. Есть наработки на будущее. В частности, проходит одобрение еще один проект по оснащению предприятия спецтехникой.

Говорим и показываем

Гродно сегодня получает воду лишь из подземных источников. Для этого задействовано свыше 100 скважин: глубина водоносного горизонта – от 250 до 300 метров. Защищают его толщи пород мела, глины, известняка. Загрязнениям туда пробиться невозможно.

"Мы уверены в качестве своей воды. Не скрываем и результаты исследований. На портале предприятия можно ознакомиться с расширенными результатами исследований воды за последние почти полтора десятка лет", – рассказывают в "Гродноводоканале".

На предприятии много внимания уделяют формированию правильного и бережного отношения к ресурсам. Такую работу, уверены, стоит начинать с самого юного возраста.

Причем говорить с ребятами надо на их языке. Помогает в этом и обучающая книга "Сказка о волшебном путешествии в мир воды", автором которой выступила детская писательница Анна Скаржинская-Савицкая. Главный герой книги – мальчик Даник. Он вместе с друзьями Чистой Капелькой и инженером Водознайкой узнает, как вода попадает в дома, а также о том, что с ней происходит после в канализации и на очистных сооружениях.

Знакомятся с мальчиком Даником и Чистой капелькой и в детских садах города. К маленьким зрителям приезжают юные артисты с тематическим спектаклем. Пьеса детям полюбилась.

Постоянные гости информационно-образовательного центра предприятия и школьники, и студенты. Здесь в интересной и познавательной форме рассказывают и показывают, как функционируют системы водоснабжения и водоотведения.

– Они понимают, что чистая вода из крана не данность, а итог ответственной и кропотливой работы многих людей. Что это важнейший ресурс, который необходимо сберегать и рационально расходовать, – подчеркивают на предприятии.

При этом немаловажен и профориентационный момент: ведь некоторые из гостей в будущем придут на современное и технологичное предприятие уже в качестве специалистов.

Сергей Гаврицкий, газета "7 Дней"

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