"Город детства" развернется сегодня в центре Гродно

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Город детства" с интерактивными и концертными площадками развернется сегодня в центре Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

Городской праздник "Город детства" пройдет сегодня на пл.Советской в центре Гродно. С 14.00 до 17.00 гостей праздника ждет яркая концертная программа. Будут работать интерактивные площадки учреждений дополнительного образования, городского отдела по чрезвычайным ситуациям, ГАИ, Красного Креста, спортивных школ, центра ремесел, а также других организаций и предприятий города. Кроме того, показательные выступления представит группа спасения на высотах пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС. Также сегодня в 19.00 в Лютеранской кирхе даст концерт образцовый хор "Журавушка" Гродненской детской школы искусств.

Праздничные концерты, дискотеки, шоу, соревнования, мастер-классы, приуроченные к Международному дню защиты детей, пройдут и в районах Гродненской области. Например, в Лиде с 10.00 до 15.00 главной праздничной локацией станет городской парк. После театрализованного открытия гостей ждут концертно-развлекательная программа, игровые и тематические площадки, мастер-классы, выставка-ярмарка. Аллея сказок городского парка в этот день пополнится новой скульптурой. Кроме того, как сообщили в Лидском райисполкоме, праздничные мероприятия пройдут также во дворе Лидского замка, в Лидском историко-художественном музее и у летней сцены ДК в Березовке.-0-